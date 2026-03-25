Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Epicentar je bio nekoliko kilometara od Tešnja, a zabeležen je na dubini od pet kilometara.

"Kratko podrhtavanje jačeg intenziteta", "Kratko, a jako", „Dobro zatreslo, čini mi se jedan od jačih na području Tešnja od kad znam“, "Strašno", samo su neki od komentara korisnika EMSC.