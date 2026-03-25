Slušaj vest

Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Epicentar je bio nekoliko kilometara od Tešnja, a zabeležen je na dubini od pet kilometara.

"Kratko podrhtavanje jačeg intenziteta", "Kratko, a jako", „Dobro zatreslo, čini mi se jedan od jačih na području Tešnja od kad znam“, "Strašno", samo su neki od komentara korisnika EMSC.

Zemljotres se osetio na području Tešnja, Maglaja, Doboja, Teslića, Gračanice, Žepča i Zenice.

(Kurir.rs/Avaz)

rs.jpg
Draško Stanivuković
Kakanj