Propao je sastanak prevoznika iz BiH i predstavnika vlasti koji je trebalo da danas bude u Gradiški jer su se pozivu odazvali samo predstavnici Vlade Republike Srpske (RS), a niko nije došao u ime Vlade Hrvatske, Saveta ministara BiH i Vlade Federacije BiH .

Prevoznici, pored rešavanja statusa u zemljama EU, gde mogu da borave 90 dana u okviru šest meseci, od domaćih institucija zahtevaju ispunjenje 17 ranije usaglašenih tačaka, uključujući povraćaj dela akciza na gorivo, kao i PDV za međunarodni transport i fiskalno rasterećenje sektora.

Dino Durmić, član Konzorcijuma "Logistika BiH" je rekao da su razočarani nedolaskom pozvanih vlada, pre svega premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i Borjane Krišto, predsedavajuće Saveta ministara BiH.

"Ova pitanja su u nadležnosti obe (entitetske) vlade i Saveta ministara. Moraju se sastati da se problemi reše… Nismo očekivali da se danas nađu rešenja, ali nemoguće da se ne može rešavati bar pola naših domaćih zahteva”, kazao je Durmić.

Najavio je da će o daljim koracima odlučiti plenum Konzorcijuma "Logistika BiH".

Premijer RS Savo Minić rekao je da to što niko iz Vlade Federacije BiH i Saveta ministara nije došao u Gradišku na sastanak sa prevoznicima, znači da nema dobre volje da se problem reši, a Hrvatsku "treba pitati zašto naše vozače vraćaju".

On smatra da će prevoznici "ići u neku vrstu radikalizacije", ali Vlada RS neće dozvoliti blokadu granice. već će nastaviti razgovore s njima.

"Poštovaćemo sve što smo obećali kada su u pitanju granični prelazi, usklađenost rada carine sa inspektorima", naglasio je Minić.