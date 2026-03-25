Slušaj vest

Prodavačica Fikreta Fajić nakon što je sinoć u Mostaru zaustavila muškarca u pokušaju pljačke radnje u kojoj radi.

Sve je snimljeno i kamerama na kojima se može videti da je pljačkaš ušao s automatskom puškom, ali to nije sprečilo Fikretu Fajić da reaguje i bori se sa njim.

Ona je za "Mostarski radio" rekla da je psihički dobro podnela sve uprkos bolovima koje trenutno ima.

"Više me šokiralo kada sam videla decu kod kuće, nego sve to što se dešavalo. Trenutno više osećam ljutnju što neko decu može da mi prepadne bezveze, ne znam šta bih vam rekla, osećam taj bol, a emocije su pomešane", pojasnila je ona.

Prisećajući se prošle noći, kaže da je prišla muškarcu jer je mislila da mu treba pomoć, kada joj je tiho rekao: "Predaj pazar", a onda izvadio pušku.

"Ja sam u tom momentu samo krenula pušku da uzmem i to je bio kraj našeg čitavog razgovora. Znači, on više nije progovarao, niti sam ja puštala pušku", navela je ona.

Pojašnjava da nije htela da mu dopusti da uperi pušku prema njoj.

"Tri puta je puška opalila kada me je oborio, to vidite na snimku, što ja mogu da se setim... Borićemo se za pušku pa šta bude", ispričala je Fajić.

Dalje kaže da je kod pulta podigao pušku i nju i verovatno imao nameru da pobegne.

"Mene je bilo strah da mu pustim pušku jer ne znam da li će, kad se okrene, da puca u mene. Tako da sam i ja s puškom i sa njim izašla pred radnju i tu me oborio opet i nekoliko puta me je udario u glavu. Ne znam da li sam mahala i kako sam popustila, a on je uzeo pušku i otišao između zgrada", rekla je Fajić.

Kaže da se sve dobro završilo, ispred su bili i građani, kao i da su Hitna pomoć i policija došli jako brzo.

"Moja porodica me je sinoć dočekala kod kuće, kao i mnogi drugi - od vlasnika radnje do njegove familije. Znači, apsolutno, svi su bili kod kuće ili u bolnici", dodala je ona.

Kaže da još nije svesna da je heroj dana i da bi većina ljudi uradila isto. Na konstataciju da će neko shvatiti i prepoznati šta sve može jedna žena, ona je kratko i simbolično rekla:

"Čudo".