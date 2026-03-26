Elvis Keljmendi se tereti da je dana 22.03.2026. godine, na području opštine Ilidža, izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
pucao je na ilidži
UHAPŠEN ELVIS KELJMENDI! Priveden zbog pucnjave u Sarajevu!
Elvis Keljmendi uhapšen je zbog pucnjave koja se dogodila pre nekoliko dana na području Ilidže.
Kako je za "Avaz" potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, 25.03.2026. godine, policijski službenici OKP PU Ilidža su predali u nadležnost KTKS lice E.K. (1978) rođen u Prizrenu, nastanjen u Istočnom Sarajevu, a kojeg su dana 24.03.2026. godine, na području Istočnog Novog Sarajeva slobode lišili pripadnici PU Istočno Novo Sarajevo po potrazi PU Ilidža.
- Osumnjičeni se tereti da je dana 22.03.2026. godine, na području opštine Ilidža, izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti - potvrdila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
(Kurir.rs/Avaz)
