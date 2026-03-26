U Sarajevuje jutros iz reke Miljacke izvučeno beživotno telo žene. Telo je pronađeno u blizini mosta Ars Aevi, a smrt je utvrđena na licu mestu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštili su da je Policijska uprava oko 10:15 sati primila dojavu da je u koritu reke Miljacke uočeno telo. Na mesto događaja odmah su upućene ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca.

Nakon što je telo izvučeno iz reke u 10:30 sati, lekar Hitne pomoći konstatovao je smrt. O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva koji će voditi uviđaj.

Još uvek nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do ovog događaja. Prema nezvaničnim saznanjima, pretpostavlja se da je žena pala u reku uzvodno od mesta na kojem je pronađena.