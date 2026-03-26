Slušaj vest

Prema dostupnim informacijama prisutni učenici su sve snimali mobilnim telefonima, a video incidenta brzo se proširio društvenim mrežama.

Miladin Savić, direktor škole, pojasnio je za Aloonline da su odmah po saznanju o događaju preduzete sve propisane mere, te da su obaveštene nadležne institucije.

- Održana je sednica, đaci se pojedinačno ispituju, pozvani su roditelji, a učenici su izrečene odgovarajuće mere. Takođe, obaveštena je policija i Centar za socijalni rad - naveo je Savić.

Kako je istakao, ceo kolektiv škole duboko je potresen ovim događajem, a u toku su razgovori sa svim učenicima koji su bili prisutni tokom incidenta.

- Strašno je, zaista strašno. Ulazio sam u učionice, razgovarao s decom, pokušavao da shvatim šta se desilo. Verujte, svi smo pod velikim stresom - istakao je direktor.

Dodao je i da ovaj slučaj nije izolovan incident, te da se slični incidenti dešavaju sve češće u školama, zbog čega se na nivou direktora obrazovnih ustanova razmatraju dodatne mere.

- Na sednicama direktora već se razmatra i predlaže da se telefoni zabrane ili barem značajno ograniče u školama, upravo zbog ovakvih situacija - rekao je.

Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava sve izraženiji manjak empatije među decom, što dodatno otežava prevenciju vršnjačkog nasilja u školskom okruženju.