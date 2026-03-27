Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je odluka Ustavnog suda BiH jasno potvrdila stav Ministarstva pravde da pitanje izbora Vlade Republike Srpske isključivo potpada pod Ustav Republike Srpske i njen ustavnopravni poredak.

„Od prvog dana smo ukazivali da je reč o pravnom pitanju koje je u potpunosti u nadležnosti Republike Srpske. Današnja odluka Ustavnog suda BiH pokazala je da je naše tumačenje bilo ispravno, utemeljeno i zasnovano na Ustavu“, istakao je Selak.

On je naglasio da ova odluka predstavlja važnu potvrdu da se nadležnosti Republike Srpske moraju poštovati i da njene institucije ne mogu biti predmet političkih pritisaka.

„Ustavni sud BiH je jasno naveo da se radi o pitanju koje je regulisano Ustavom Republike Srpske, a ne Ustavom BiH, te da za ovu oblast nije nadležan. Time je potvrđeno da se unutrašnja pitanja Republike Srpske ne mogu iznositi tamo gde za to ne postoji ustavni osnov“, poručio je Selak.

Ministar pravde je istakao da Republika Srpska svoju poziciju brani pravom, institucijama i doslednim poštovanjem Ustava.

„Naša obaveza je da čuvamo ustavni položaj Republike Srpske, štitimo njene institucije i obezbedimo pravnu sigurnost za sve građane. Samo tako možemo očuvati stabilnost i snagu Republike Srpske“, naglasio je Selak.