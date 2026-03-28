SNEG NAPRAVIO HAOS U REPUBLICI SRPSKOJ: Zbog velikih nanosa neprohodne su ove deonice
Put od Kozarca do Mrakovice u Republici Srpskoj ponovo je prohodan, dok je put Mrakovica-Podgradci i dalje neprohodan zbog velikih količina snega, a na Mrakovici nema struje, izjavio je danas direktor Nacionalnog parka "Kozara" Božidar Nikoletić.
Nikoletić je za Srnu naveo da je sneg prouzrokovao oštećenja na dalekovodima, da je na potezu od lokaliteta Benkovac do Mrakovice i od Benkovca ka Kotlovači palo dosta stubova i da, kada nema struje, ne mogu da rade ni pumpe za vodu.
"Takođe, zbog težine snega imamo dosta polomljenih stabala. Velika je šteta u šumama", dodao je on.
Prema njegovim rečima, na terenu su radnici ove javne ustanove, "Prijedorputeva", Elektrodistribucije i Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.