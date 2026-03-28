Put od Kozarca do Mrakovice u Republici Srpskoj ponovo je prohodan, dok je put Mrakovica-Podgradci i dalje neprohodan zbog velikih količina snega, a na Mrakovici nema struje, izjavio je danas direktor Nacionalnog parka "Kozara" Božidar Nikoletić.

Nikoletić je za Srnu naveo da je sneg prouzrokovao oštećenja na dalekovodima, da je na potezu od lokaliteta Benkovac do Mrakovice i od Benkovca ka Kotlovači palo dosta stubova i da, kada nema struje, ne mogu da rade ni pumpe za vodu.

"Takođe, zbog težine snega imamo dosta polomljenih stabala. Velika je šteta u šumama", dodao je on.

Prema njegovim rečima, na terenu su radnici ove javne ustanove, "Prijedorputeva", Elektrodistribucije i Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Ne propustiteBosna i HercegovinaSNEG PRAVI HAOS U BOSNI, BEZ STRUJE 50.000 LJUDI Padalo drveće, pucale bandere, sve ekipe na terenu (VIDEO)
shutterstock_2112905255 copy.jpg
Bosna i HercegovinaBEZ STRUJE 45.000 POTROŠAČA U FEDERACIJI BIH! Velike snežne padavine prouzrokovale poremećaj u snabdevanju električnom energijom
113485-profimedia0335772479-s.jpg
Bosna i HercegovinaOVAJ DEO BALKANA POGODIĆE VIŠE OD METAR SNEGA! Ledeni talas juri ka Evropi: Ekstremna hladnoća i obilne snežne padavine narednih 10 dana
Screenshot 2024-12-26 105803.png
Bosna i HercegovinaHLADNOĆA OKOVALA REPUBLIKU SRPSKU I REGION! Na severu sneg, a na primorju olujna bura!
Screenshot 2025-08-03 141811.png