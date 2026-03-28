Put od Kozarca do Mrakovice u Republici Srpskoj ponovo je prohodan, dok je put Mrakovica-Podgradci i dalje neprohodan zbog velikih količina snega, a na Mrakovici nema struje, izjavio je danas direktor Nacionalnog parka "Kozara" Božidar Nikoletić.

Nikoletić je za Srnu naveo da je sneg prouzrokovao oštećenja na dalekovodima, da je na potezu od lokaliteta Benkovac do Mrakovice i od Benkovca ka Kotlovači palo dosta stubova i da, kada nema struje, ne mogu da rade ni pumpe za vodu.