Slušaj vest

Štab za vanredne situacije u Derventi najavio je redovne mere odbrane od poplava zbog porasta vodostaja rijeke Ukrine.

Prema podacima sa merne stanice kod Starog mosta, vodostaj Ukrine je dostigao 180 centimetara i u poslednjim satima beleži postepeni porast.

Gradska uprava navodi da su nadležne službe u punoj pripravnosti i spremne da reaguju u slučaju pogoršanja situacije. Apeluje se na građane da prate zvanične informacije i postupaju u skladu sa preporukama.

Prema raspoloživim informacijama, neke zgrade i dvorišta na gradskom području su već poplavljene, što dodatno zabrinjava stanovništvo.

Gradonačelnik Igor Žunić rekao je da su sve službe na terenu i da će pružiti pomoć svima kojima je potrebna. Trenutno se obilaze kritične lokacije.

Saobraćaj ispod Novog mosta je zatvoren, dok su ostali putni pravci za sada prohodni. Vanredne mere odbrane od poplava proglašavaju se kada vodostaj u Ukrajini dostigne 230 centimetara, što znači da je situacija i dalje pod kontrolom, ali zahteva oprez.

Za sada je situacija sa snabdevanjem električnom energijom i vodom stabilna. U slučaju potrebe, građani mogu kontaktirati Civilnu zaštitu ili vatrogasno-spasilačke službe, koje su u stalnoj pripravnosti.