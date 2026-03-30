Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište, jedna osoba je poginula, potvrdila je za „Avaz“ portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.

Kako je rekla za „Avaz“, u nesreći su učestvovali putničko i teretno vozilo.

- Jedna osoba je preminula na licu mesta, dok je druga u teškom stanju prevezena u bolnicu - rekla nam je Malkić.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen za sva vozila.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Ne propustiteCrna GoraSAOBRAĆAJNA NESREĆA U PODGORICI: Sudar vozila na Tuškom putu, četvoro povređenih
crna-gora-hitna-pomoc.jpg
Crna GoraHOROR KOD KOTORA! POGINUO DEČAK (15): Stradao u stravičnom sudaru automobila i kamiona, troje povređenih prevezeni u bolnicu PRVE SLIKE S MESTA NESREĆE
shutterstock-1522448666.jpg
Crna GoraSAOBRAĆAJKA U BUDVI: Izbio požar na kvadu nakon što se sudario s autobusom, dvoje povređeno
crna-gora-hitna-pomoc.jpg
PlanetaSTRAVIČAN TRENUTAK KADA AUTOBUS UPADA U REKU! Ljudi grčevito plivaju ka obali, ali ima mnogo mrtvih (VIDEO)
Bangladeš