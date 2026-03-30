U nesreći su učestvovali putničko i teretno vozilo.
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD KLJUČA: Poginula jedna osoba, druga u teškom stanju!
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište, jedna osoba je poginula, potvrdila je za „Avaz“ portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
Kako je rekla za „Avaz“, u nesreći su učestvovali putničko i teretno vozilo.
- Jedna osoba je preminula na licu mesta, dok je druga u teškom stanju prevezena u bolnicu - rekla nam je Malkić.
Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen za sva vozila.
(Kurir.rs/Avaz.ba)
