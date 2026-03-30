Šest automobila izgorelo je u dvorištu Srednje ekonomske škole u ​​mostarskom naselju Konak.

Požar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar sa dva vatrogasna vozila.

Trenutno nema zvaničnih informacija o uzroku požara, a kada je u pitanju materijalna šteta - fotografija pokazuje da su vozila potpuno uništena.

Policijske ekipe sprovode uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija.

