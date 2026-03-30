DRAMA U MOSTARU! Požar u dvorištu srednje škole, izgorelo šest automobila (FOTO)
Šest automobila izgorelo je u dvorištu Srednje ekonomske škole u mostarskom naselju Konak.
Požar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar sa dva vatrogasna vozila.
Trenutno nema zvaničnih informacija o uzroku požara, a kada je u pitanju materijalna šteta - fotografija pokazuje da su vozila potpuno uništena.
Policijske ekipe sprovode uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija.
(Kurir.rs/Klix.ba)
