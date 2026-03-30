Dvadesetsedmogodišnji pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske M. P. iz Drvara poginuo je jutros (30. marta) na putu Ključ - Bosanski Petrovac, dok je njegov kolega N. G. teško povređen, saznaju "Nezavisne novine".

Tragedija se dogodila na prevoju Lanište kod Ključa, kada su se sudarili automobil u kojem su bila dvojica policajaca i kamion.

Prema nezvaničnim informacijama, oni su se vraćali iz noćne smene iz Ribnika, gde su zaposleni.

M. P. je poginuo na licu mesta, dok je drugi policajac zadobio teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSNEG NAPRAVIO HAOS U REPUBLICI SRPSKOJ: Zbog velikih nanosa neprohodne su ove deonice
sneg putevi put autoput
Bosna i Hercegovina(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Devojčica BRUTALNO pretukla vršnjakinju u banjalučkoj osnovnoj školi, učenici sve snimali telefonima, jeziva scena!
deca.jpg
Bosna i HercegovinaNA SASTANKU SA PREVOZNICIMA IZ BIH SAMO PREDSTAVNICI VLADE RS! Nije došao u ime Vlade Hrvatske, Saveta ministara BiH i Vlade Federacije BiH
x01 Beta copy.jpg
Bosna i HercegovinaSIN UBIO OCA IZ AUTOMATSKE PUŠKE, PA PRESUDIO SEBI! Teška tragedija u Bijeljini!
Policija Republika Srpska