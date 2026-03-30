TRAGEDIJA
ŽRTVE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD KLJUČA BILI SU POLICAJCI! Jedan poginuo, drugi je teško povređen
Dvadesetsedmogodišnji pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske M. P. iz Drvara poginuo je jutros (30. marta) na putu Ključ - Bosanski Petrovac, dok je njegov kolega N. G. teško povređen, saznaju "Nezavisne novine".
Tragedija se dogodila na prevoju Lanište kod Ključa, kada su se sudarili automobil u kojem su bila dvojica policajaca i kamion.
Prema nezvaničnim informacijama, oni su se vraćali iz noćne smene iz Ribnika, gde su zaposleni.
M. P. je poginuo na licu mesta, dok je drugi policajac zadobio teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju.
(Kurir.rs/Nezavisne)
