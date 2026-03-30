Ministarstvo se oglasilo dirljivom porukom, ističući da mladić nije dočekao svoj 27. rođendan.

- U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila oko 06,30 časova, u mjestu Lanište, opština Ključ, život je izgubio naš policijski službenik Milan Papak. Milan je sa kolegom Nikolom, koji je u ovoj nesreći teško povređen, putovao na posao. U sedam časova ujutru trebalo je da preuzme smenu u Policijskoj stanici Ribnik, ali nažalost, put od kuće do radnog mjesta bio je koban", objavio je MUP.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izrazio je saučešće porodici Milana Papka, te poručio da će MUP uraditi sve što može da olakša bol porodici u ovom teškom trenutu.

"Tu smo za porodicu našeg nastradalog kolege i sigurno ćemo u narednom periodu biti uz nju za sve što bude trebalo", rekao je ministar Budimir.

Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova zasnovao je nakon završene Policijske akademije 2021. godine u Banjaluci, gde je skoro četiri godine bio angažovan u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, a od marta 2025. godine radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ribnik.

Milan će biti sahranjen sutra, 31. marta u 14.00 časova na Gradskom groblju "Spasovina" u rodnom Drvaru.

Podsećamo, policajcac je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Ključa, a drugi je povređen, saznaje ATV.

Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.

Na mestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povređen i nalazi se u kritičnom stanju.

Policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru.

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske N. G. (26), koji je teško povređen jutros, u udesu na prevoju Lanište kod Ključa, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju.

Kako je potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje.

"Pacijent je primljen u politraumatizovanom stanju, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvesne"“, saopštili su iz zdravstvene ustanove.