Tri policajca uhapšena su danas u akciji sprovedenoj u Kalesiji i Živinicama, a kako Klix.ba nezvanično saznaje, pronašle su ih kolege u njihovim domovima.

Policajci Policijske stanice Kalesija E. K. (2003) i I. H. (2002) i policajac Policijske stanice Živinice A. H. (1990) uhapšeni su u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a u slučaju B. K. i drugih.

Radi se o slučaju navođenja maloletnika na prostituciju, a u okviru njega je prošle godine u Tuzlanskom kantonu uhapšeno osam osoba.

Prema nezvaničnim informacijama koje je Klix.ba dobio, istraga protiv E. K. (2003), I. H. (2002) i A. H. (1990) vođena je u određenom vremenskom periodu.

Oni su jutros uhapšeni od strane istražitelja Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Tuzla u njihovim domovima u Kalesiji i Živinicama, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo iz člana 210a. stav 6. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - trgovina ljudima.

Član 210a. stav 6. odnosi se na korisnike usluga žrtava trgovine ljudima, a osumnjičenima se stavlja na teret sumnja da su zapravo bili korisnici seksualnih usluga.