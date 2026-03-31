Slušaj vest

Policija u Banjaluci radi na identifikaciji osoba koje su 29. marta napale konzula Republike Hrvatske i njegovog brata.

Iz banjalučke Policijske uprave saopšteno je da se preduzimaju sve mere na utvrđivanju okolnosti prijave koja je stigla istog dana oko 4:15 časova ujutru.

Prijavljeno je da je više nepoznatih muškaraca fizički napalo hrvatske državljane P.L. i D.L., koji su tom prilikom zadobili telesne povrede.

Napadnute osobe su odlučile da ne žele krivično goniti napadače, što je policija posebno istakla u saopštenju.

Generalni konzul Hrvatske u Banjaluci, Zoran Piličić, izjavio je za medije da je desetak napadača tuklo i jurilo konzula i njegovog brata ulicama grada gotovo pola sata.

On kaže da su im upućivali uvredljive reči i nazivali ih „ustašama“. Dodaje da su konzul i njegov brat dobro i da nije bilo težih fizičkih povreda, već da su u pitanju povrede poput hematoma, modrica i ogrebotina. Piličić je naveo da su napadači, nakon što bi ih sustigli, ponovo fizički nasrtali na njih, ali je potvrdio da su obojica sada dobro i da nisu zadobili teže povrede.

(Kurir.rs/Nezavisne)

