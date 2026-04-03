Na području Zvornika u Republici Srpskoj nema opasnosti od izlivanja reke Drine, ali su se aktivirala klizišta i situacija se prati, saopšteno je večeras iz zvorničke Službe civilne zaštite.

Na području grada tokom dana aktivirana su klizišta na lokalnom putu u mestima Gornja Kamenica i Živkovina kod Tršića, Snagovu, Čelopeku i Tabancima, u blizini jednog porodičnog objekta.

Protok na Hidroelektrani "Mali Zvornik" trenutno je 860 metara kubnih u sekundi, ali se ne očekuje da tokom noći pređe 900, prenosi Srna.

Nema opasnosti od izlivanja Drine iz korita sve dok njen protok na Hidroelektrani "Mali Zvornik" ne pređe 2.100 metara kubnih u sekundi, navodi agencija.

Protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" jutros je iznosio 704 metra kubna u sekundi, a na Hidroelektrani "Bajina Bašta" oko 300 metara, što je u projektovanim granicama.

U koritima su i reke Sapna, Hoča i Drinjača.

Nadležne gradske službe prate situaciju na terenu, navodi agencija.