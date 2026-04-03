vatrogasci su na licu mesta

U sarajevskomnaselju Stupdanas je došlo do požara u jednom od stanova u stambenoj zgradi koja se nalazi u ulici Nikole Šopa broj 13.

Na mesto događaja odmah su upućene vatrogasne ekipe koje su započele intervenciju gašenja požara.

- Tri ekipe su na terenu, goreo je stan, intervencija je još u toku - potvrđeno je iz Operativnog centra Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za portal "Avaza".