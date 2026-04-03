Njihovo troje maloletne dece je povređeno i smešteno u bolnicu. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 20 časova kada je njihov automobil, iz još nepoznatih razloga, prešao u suprotnu traku i frontalno se sudario sa teretnim vozilom, piše Plusportal.

Deca prevezena u Slavonski Brod



Troje dece nastradalog para (pravoslavnog sveštenika i njegove supruge), uzrasta od dve do deset godina, prevezeno je u Opštu bolnicu u Slavonskom Brodu. Deca su stabilno, ali će najstariji dečak biti prebačen na dalje lečenje u KBC Zagreb.

Načelnik Opštine Brod, Milan Zečević, najavio je da će u gradu uskoro biti proglašen Dan žalosti.

Sveštenik Nenad Mitrić sa svojom porodicom

- Sa velikom tugom i žaljenjem primio sam vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su živote izgubili naši dragi sugrađani. U ovim izuzetno teškim trenucima, u svoje ime i u ime opštinske uprave Brod, upućujem iskreno saučešće porodicama, rodbini i prijateljima nastradalih - poručio je.

- Opština Brod proglasiće Dan žalosti kada bude utvrđen tačan datum sahrane, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena. Stalno sam u kontaktu sa lekarima u Opštoj bolnici u Slavonskom Brodu, gde je zbrinuta deca nastradalih, i činimo sve što je u našoj moći da im pružimo neophodnu pomoć i podršku u ovim teškim trenucima - dodao je Zečević.

Poginuli sveštenik, otac Nenad Mitrić sa suprugom Nedeljkom i njihovo troje dece

Pokrenuta humanitarna akcija



Sveštenik Bojan Banović iz Nešvila pokrenuo je humanitarnu akciju kako bi se pomoglo deci koja su ostala bez roditelja. Banović je bio kolega preminulog oca Nenada, koji je takođe bio sveštenik u Pojezni kod Dervente.

- Pokrećem ovu humanitarnu akciju za decu sveštenika Nenada i njegove supruge Nede. Njihov iznenadni odlazak ostavio je porodicu i čitavu zajednicu u velikoj tuzi. Otac Nenad je rodom iz Liješća i služio je kao sveštenik u Pojezni, kod Dervente, u Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj. Bio je posvećen pastir svom narodu, brižan i voljen suprug, brat i istinski sluga Božji. Bio je veoma uključen u crkveni život i folklor, a posebno je voleo fudbal i igrao za svoj lokalni tim. Njegova dobrota, smirenost i vedar duh učinili su ga voljenim i poštovanim među svima koji su ga poznavali - napisao je Banović.

Za suprugu Nedu, takođe iz Liješća, naveo je da je bila "žena topline, vere i dobrote".

- Aktivno je učestvovala u crkvenom i društvenom životu, naročito kroz folklor, i uvek je bila spremna da pomogne drugima. Zajedno su živeli život ispunjen verom, ljubavlju i služenjem, i bili su istinski voljeni od svih - dodao je.

Prikupljanje sredstava



- Njihova deca su takođe bila u automobilu u trenutku nesreće i trenutno se nalaze u bolnici, suočavajući se ne samo sa fizičkim oporavkom, već i sa nezamislivim gubitkom oba roditelja. U danima koji dolaze biće im potrebna medicinska pomoć, ali i dugoročna podrška, sigurnost i briga.

Sva prikupljena sredstva biće usmerena direktno na pomoć njihovoj deci - za lečenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima. Molimo vas da ih spomenete u svojim molitvama - stoji u apelu.

Tragično nastradali sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka Mitrić

- Ako donirate putem platforme GoFundMe, možete uneti iznos od 0,00 dolara za dodatnu naknadu (tip) kako biste izbegli dodatne troškove. Svaka pomoć, ma koliko mala bila, znači mnogo. Ako ne možete donirati, mnogo bi značilo da podelite ovu akciju. Hvala vam na vašoj dobroti, saosećanju i ljubavi - zaključuje se u objavi.