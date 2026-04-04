Slušaj vest

Tinejdžer iz Bosne i Hercegovine označen je kao napadač na dvoje dece u incidentu u nemačkom Kemnicu.

Kako prenose mediji, sve se desilo po danu, oko 14 časova, kada je državljanin BiH prišao dvojici dečaka u naselju Kapel, u Kemnicu.

Prema saopštenju policije, osumnjičeni, koji je već poznat policiji, je na Voigtštrase prišao dvojici dečaka (Nemac i Sirijac, od kojih jedan ima 11 godina) i od njih tražio novac.

Kada su oni to odbili, tinejdžer iz BiH se razbesnio i došlo je do težeg incidenta:

"Iznenada je zgrabio za torbicu jednog oštećenog, ali je ovaj uporno odbijao da mu da novac. Nakon toga je 15‑godišnjak obojici dečaka verbalno pretio udarcima na kraju im je uzeo 200 evra gotovine“, navela je policija.