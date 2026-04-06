Na planini Kozari pronađeno je telo Duška Blažića, planinara i organizatora planinarenja na tom području, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Slučaj je prijavljen u 23 časa, ali zbog snega policijski službenici nisu mogli odmah doći do njega, pa su angažovane druge službe koje su ih odvele do mesta pronalaska tela.

Kako prenose mediji, smrt je nastupila prirodnim putem.

Kurir.rs/ATV

Ne propustiteHronikaNAĐENO TELO MUŠKARCA U CENTRU BEOGRADA: Prevezeno na Institut za sudsku medicinu
policija-kraljevo-ilustracija.jpg
Hronika"MISLILA SAM DA SMRDI KONTEJNER... JAOJ KOLIKO MI JE ŽAO" Otkriveno čije je mumificirano telo bez šake nađeno u stanu na Dorćolu! (foto)
Dorćol Mrtav Muškarac.jpeg
HronikaMRTAV MUŠKARAC NAĐEN U PARKU U ZRENJANINU: Prolaznici zatekli užas, utvrđuje se šta se desilo!
46.jpg