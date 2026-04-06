Na planini Kozari pronađeno je telo Duška Blažića, planinara i organizatora planinarenja na tom području, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Slučaj je prijavljen u 23 časa, ali zbog snega policijski službenici nisu mogli odmah doći do njega, pa su angažovane druge službe koje su ih odvele do mesta pronalaska tela.