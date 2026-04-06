Kantonalno tužilaštvo u Livnu podiglo je optužnicu protiv 56-godišnjeg M.Đ. iz Tomislavgrada zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "teška telesna povreda".

Optuženom M.Đ. se stavlja na teret da je 30. maja 2025. godine u Ulici Antuna Gustava Matoša u Tomislavgradu ispred porodične kuće stariju mušku osobu inicijala S.I.Đ. (stric optuženog) snažnim udarcem šakom u glavu oborio na tlo.

Nakon toga je istom, dok je bio na tlu, rukama i nogama, zadao više snažnih udaraca u predelu glave i lica, stomaka i ostalih delova tela.

Used tih udaraca oštećeni je zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Doktorska pomoć mu je pružena u Domu zdravlja u Tomislavgradu, nakon čega je prebačen u SKB Mostar, gde je i preminuo.

