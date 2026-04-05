TUGA
SAHRANJENI SVEŠTENIK MITRIĆ I SUPRUGA NEDELJKA: Iza njih ostalo troje maloletne dece
U Brodu i Derventi danas je dan žalosti zbog pogibije sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, koji su danas, 5. aprila, sahranjeni na mesnom groblju u Liješću.
Liturgija je održana danas, na praznik Cveti, služena u Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Pojezni.
U tom mestu je tragično stradali sveštenik obavljao svoju službu.
Poginuli sveštenik, otac Nenad Mitrić sa suprugom Nedeljkom i njihovo troje dece Foto: GoFundme printscreen, Facebook, Eparhija zvorničko-tuzlanska
Otac Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka izgubili su živote u tragičnoj saobraćajnoj nesreći 2. aprila na magistralnom putu Derventa–Brod.
Iza njih je ostalo troje maloletne dece.
(Kurir.rs/Nezavisne)
