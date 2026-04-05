Slušaj vest

U sarajevskom naselju Vratnik juče je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške telesne povrede. Zbog sumnje da je upotrebio vatreno oružje, uhapšen je T. B. (25).

Do pucnjave je došlo u 17:45 sati, a Sarajliju su pripadnici Policijske uprave Stari Grad uhapsili oko jedan sat nakon ponoći.

Povrede je zadobila osoba inicijala B. A. iz Sarajeva. Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da se uhapšeni muškarac tereti za krivična dela „izazivanje opšte opasnosti” i „teška telesna povreda”.

O ovom događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj su izvršili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSAHRANJENI SVEŠTENIK MITRIĆ I SUPRUGA NEDELJKA: Iza njih ostalo troje maloletne dece
Bosna i HercegovinaBUJICA NOSILA KOMBI KOD PETROVA! Spasioci uspeli da evakuišu putnike sa krova vozila! Objavljene fotografije dramatičnog događaja (FOTO)
Bosna i HercegovinaHITNO EVAKUISANA ZGRADA U SARAJEVU! Izbio požar u naselju Stup, stan u plamenu!
Bosna i HercegovinaHRVATI ĆE ODGOVARATI U ŽENEVI! Banjaluka upozorava: Zagreb priprema teren za odlaganje radioaktivnog otpada na granici sa Republikom Srpskom
Granica između Hrvatske i Republike Srpske kod Trgovske gore