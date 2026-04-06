Neradni dani za vaskršnje praznike biće petak, nedelja i ponedeljak, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

"U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), za vernike pravoslavne veroispovesti neradni dani biće: 10.4. (pravoslavni Veliki petak), 12.4. (dan Vaskrsa) i 13.4.2026. godine (Vaskršnji ponedeljak)

"Vernici pravoslavne veroispovesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mesta u te dane", rečeno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Kurir.rs/ATVBL

