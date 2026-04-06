Donald Tramp Mlađi, sin predsednika SAD Donalda Trampa, doputovaće u posetu Banjaluci, objavila je danas Srna.
SIN DONALDA TRAMPA SUTRA STIŽE U BANJALUKU: Evo zašto dolazi i sa kim će se sastati
Reč je o poslovnoj poseti Donalda Trampa Mlađeg tokom kojeg će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja, piše Srna pozivajući se na neimenovane izvore.
Donald Tramp Mlađi je izvršni potpredsednik Tramp Organizacije i upravlja kompanijom zajedno sa mlađim bratom Erikom, navodi agencija.
