UMRO KRISTIJAN ŠVARC-ŠILING Bivši visoki predstavnik u BiH preminuo u 95. godini
Bivši visoki predstavnik u BiH Kristijan Švarc-Šiling preminuo je u 95. godini, javili su mediji BiH.
Švarc-Šiling je izabran za visokog predstavnika u BiH u decembru 2005. godine, kada je na toj funkciji nasledio Pedija Ešdauna.
Na mestu visokog predstavnika bio je od februara 2006. do kraja juna 2007. godine.
Kristijan Švarc-Šiling rođen je u Insbruku u Austriji 19. novembra 1930. godine.
Politikom je počeo da se bavi 1960. godine kada se priključio Hrišćansko-demokratskoj Uniji (CDU).
U Bundestag je izabran 1976. godine, a za ministra komunikacija 1982. godine kada je na mesto nemačkog kancelara došao Helmut Kol.
Nedavno je preminuo još jedan bivši visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp.
Kurir.rs/RTS
