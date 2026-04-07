Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsednika Donalda Trampa, doputovaće danas u Banjaluku, gde će se sastati sa privrednicima iz Republike Srpske i razgovarati o mogućnostima saradnje i ulaganja.

Kako prenosi RTRS, Tramp Mlađi bi u Banskom dvoru trebalo da učestvuje na panel diskusiji.

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir izjavio je da će bezbednost tokom posete biti na visokom nivou, ističući da policija primenjuje standardne mere koje važe prilikom dolaska visokih zvaničnika.

Zbog boravka američke delegacije, uvedene su i posebne mere u saobraćaju – zabranjeno je kretanje vozila težih od 7,5 tona u periodu od 10 do 24 časa na više deonica, uključujući pravce Banjaluka – Mahovljani – Aleksandrovac – Klašnice – Banjaluka, auto-put Gradiška–Banjaluka, kao i ulice na teritoriji grada i lokalni put Krnete – Bakinci.