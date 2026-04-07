Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i sin lidera te partije Milorada Dodika, izjavio je danas da sarajevski mediji i politički krugovi ponovo pokušavaju da od jedne očigledne političke i diplomatske činjenice, kako je ocenio, posetu Donalda Trampa Juniora Banjaluci, naprave teoriju zavere.

"Donald Tramp Mlađi u Banjaluku dolazi na moj lični poziv i na prijateljskoj osnovi. Ova poseta nema nikakve veze sa bilo kakvim izmišljenim aranžmanima o kojima govore sarajevski portali", rekao je Igor Dodik za novinsku agenciju Srna, osvrćući se na pisanje sarajevskih medija da je poseta Trampovog sina Banjaluci plaćena.

Prema njegovim rečima, poseta Donalda Trampa Јuniora Banjaluci za njih "kupljena", baš kao što su, kako je naveo, "za njih kupljene i sve druge pobede koje Republika Srpska ostvaruje poslednjih godina – od političkih do ekonomskih".

"Posle spoljnopolitičkih i ekonomskih uspeha Republike Srpske, uključujući i poverenje koje nam je nedavno ukazano na međunarodnom finansijskom tržištu, sada pokušavaju da diskredituju i političke kontakte koje Republika Srpska ostvaruje u svetu", smatra Igor Dodik.

Dodao je da "oni koji nisu navikli da misle svojom, nego tuđom glavom, koji nisu navikli na vlastite uspehe, pa se raduju tuđim neuspesima, i koji su umesto dogovora godinama živeli od nametanja, naravno da ne mogu razumeti ono što je svima drugima jasno".

Naglasio je da je današnja poseta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci rezultat dugogodišnjeg rada Republike Srpske na izgradnji odnosa, poverenja i savezništava sa ljudima i adresama koje u svijetu zastupaju politiku zdravog razuma.

"To je politika koja polazi od jednostavne istine – da o našem narodu i našoj budućnosti ne može odlučivati niko drugi osim srpskog naroda i da je to pravo koje deli sa ostatkom civilizovanog sveta", ocenio je organizacioni sekretar SNSD.

Naveo je da na tim principima Republika Srpska danas razgovara i sarađuje sa uticajnim adresama na svim meridijanima sveta.

I upravo zato, kaže on, takvi susreti više nisu izuzetak, nego prirodan rezultat politike koju Republika Srpska vodi godinama.

Navodeći da je srpski narod kroz istoriju pokazao da "nema druge principe osim slobode, pravde i hrišćanskih vrednosti", on je ocenio da upravo te vrednosti povezuju Srbe sa mnogim ljudima širom sveta, pa i sa porodicom predsednika SAD Donalda Trampa i sa političkim krugovima koji dele uverenje da narodi moraju imati pravo da odlučuju o svojoj sudbini.

"Zato danas želim da kažem nešto što mnogima smeta, ali je istina - Republika Srpska ulazi u vreme svojih političkih i ekonomskih pobeda", konstatovao je Igor Dodik.