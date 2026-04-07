POČELA POSETA
POGLEDAJTE POLICIJSKU PRATNJU PRILIKOM DOLASKA TRAMPA JUNIORA U BANJALUKU! Sledi panel diskusija u Banskom dvoru (VIDEO)
Donald Tramp Mlađi sin američkog predsednika stigao je u Banjaluku.
On će održati panel diskusiju u Banskom dvoru gde se očekuje veliki broj privrednika iz Republike Srpske.
U Banski dvor su već stigle brojne zvanice među kojima su Milorad Dodik lider SNSD-a Željka Cvijanović srpski član Predsedništva Savo Minić predsednik Vlade Republike Srpske Siniša Karan ministar unutrašnjih poslova i Nenad Stevandić predsednik Narodne skupštine.
Trampov dolazak u najveći grad Srpske prate jake policijske snage uz podršku helikoptera MUP-a Republike Srpske.
Grad je pod strogim merama bezbednosti zbog boravka sina američkog predsednika.
(Kurir.rs/ATVBL)
