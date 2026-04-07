Donald Tramp Mlađi sin američkog predsednika stigao je u Banjaluku.

On će održati panel diskusiju u Banskom dvoru gde se očekuje veliki broj privrednika iz Republike Srpske.

U Banski dvor su već stigle brojne zvanice među kojima su Milorad Dodik lider SNSD-a Željka Cvijanović srpski član Predsedništva Savo Minić predsednik Vlade Republike Srpske Siniša Karan ministar unutrašnjih poslova i Nenad Stevandić predsednik Narodne skupštine.

Trampov dolazak u najveći grad Srpske prate jake policijske snage uz podršku helikoptera MUP-a Republike Srpske.

Grad je pod strogim merama bezbednosti zbog boravka sina američkog predsednika.

