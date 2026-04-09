Predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da je Viktor Orban jedan od ritkih evropskih državnika koji je u važnim trenucima pokazao iskreno poštovanje i prijateljski odnos prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.

- Kada je Republici Srpskoj bilo najpotrebnije, Viktor Orban nije ćutao, niti okretao glavu. Pokazao je da postoje lideri koji poštuju pravo naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini, koji cene slobodu, suverenitet i nacionalno dostojanstvo. Podrška Viktoru Orbanu nije političko pitanje, već pitanje principa, zahvalnosti i odgovornosti - istakao je Selak.

Lider SPS-a je naglasio da je Mađarska pod Orbanovim vođstvom pokazala kako izgleda samostalna, nacionalno odgovorna i suverena politika.

Viktor Orban

- Orban vodi politiku koja štiti narod, državu, tradiciju i nacionalne interese. Zato je podrška njemu i njegovim saradnicima ujedno i podrška ideji slobodnih naroda, jakih i ravnopravnih država i očuvanja nacionalnog identiteta - poručio je Selak.

Selak je izrazio podršku i ministru pravde Mađarske Bencu Tužonu, koji kao kandidat izlazi pred građane sa politikom državne odgovornosti i očuvanja suvereniteta.