Vozač kamiona, za kojega je utvrđeno da je državljanin Crne Gore, uhapšen je na granici između BiH i Hrvatske i predat Tužilaštvu BiH uz kaznenu prijavu koja ga tereti za krijumčarenje ljudi. Kamion je prevozio drvnu građu, a proverom tovarnog prostora policajci su među teretom pronašli čak 38 skrivenih osoba. Među njima je bilo 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka.

Policija u Bosni i Hercegovini sprečila je pokušaj krijumčarenja veće grupe ilegalnih migranata u Hrvatsku nakon što ih je u blizini granice pronašla skrivene u jednom kamionu, potvrdili su u četvrtak iz MUP-a Republike Srpske.

Kako su pojasnili, provodeći pojačani nadzor pograničnog pojasa uz Savu, policajci su u mestu Draksenić, u blizini graničnog prelaza Donja Gradina-Jasenovac, zaustavili teretno vozilo. Kamion je prevozio drvnu građu, a proverom tovarnog prostora policajci su među teretom pronašli čak 38 skrivenih osoba. Među njima je bilo 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka.