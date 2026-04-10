Vozač kamiona, za kojega je utvrđeno da je državljanin Crne Gore, uhapšen je na granici između BiH i Hrvatske i predat Tužilaštvu BiH uz kaznenu prijavu koja ga tereti za krijumčarenje ljudi. Kamion je prevozio drvnu građu, a proverom tovarnog prostora policajci su među teretom pronašli čak 38 skrivenih osoba. Među njima je bilo 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka.

Policija u Bosni i Hercegovini sprečila je pokušaj krijumčarenja veće grupe ilegalnih migranata u Hrvatsku nakon što ih je u blizini granice pronašla skrivene u jednom kamionu, potvrdili su u četvrtak iz MUP-a Republike Srpske.

Kako su pojasnili, provodeći pojačani nadzor pograničnog pojasa uz Savu, policajci su u mestu Draksenić, u blizini graničnog prelaza Donja Gradina-Jasenovac, zaustavili teretno vozilo. Kamion je prevozio drvnu građu, a proverom tovarnog prostora policajci su među teretom pronašli čak 38 skrivenih osoba. Među njima je bilo 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteBosna i HercegovinaDRŽAVLJANKI BIH PRONAĐEN NOŽ NA AERODROMU: Rekla je da "ne zna odakle joj"
žena sa nožem
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN BORIS ZORIĆ: Bivšoj zabio nož u grudi! Odležao kaznu za učešće u svirepom ubistvu Brune Rolda
bosanska-policija1.jpg
Bosna i HercegovinaMUŠKARAC POKUŠAO DA OPLJAČKA MALOLETNIKE Podignuta optužnica, ovo su detalji
shutterstock_2180004137.jpg
Bosna i HercegovinaKRVNIČKI PRETUKAO STRICA, MUŠKARAC PREMINUO OD POVREDA Užas u Tomislavgradu, udarao ga u glavu dok nije pao
shutterstock_2285488797.jpg