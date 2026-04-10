Stric je dobio i privremeno starateljstvo nad njima.

Najstarije dete se i dalje nalazi u Zagrebu, stabilno je, i očekuje ga hirurški zahvat u bolnici na Rebru.

Prikupljeno 320.000 dolara

1/10 Vidi galeriju Poginuli sveštenik, otac Nenad Mitrić sa suprugom Nedeljkom i njihovo troje dece Foto: GoFundme printscreen, Facebook, Eparhija zvorničko-tuzlanska

- Sva prikupljena sredstva biće usmerena direktno za pomoć njihovoj deci, za lečenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima - stoji u objavi inicijatora Bojana Banovića, parohijskog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Svete Petke u Nešvilu, Tenesi.

Pomoć sa svih strana

Spremnost da pomognu pokazali su i mnogi građani Republike Srpske, BiH i regiona, koji su na različite načine pomogli mališanima. Prethodnih dana mediji su objavili i vest da će svakom od troje dece biti poklonjen i stan.

Tako su stanove deci obećali Milanko Balešević Biks iz Dervente, predsjednik SNSD Milorad Dodik i Nedeljko Elek, predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.

U medijima su se pojavljivale i informacije da su podršku pružili i košarkaš Jusuf Nurkić, poznati ugostitelj Sejo Brajlović…

Nenad i Nedeljka poginuli su 2. aprila u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu Derventa – Brod u mjestu Novo Selo.