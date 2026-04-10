OTKRIVENO GDE SE NALAZE DECA POGINULOG SVEŠTENIKA NENADA: Izgubili majku i oca u sekundi! Najstariji mališan i dalje u Zagrebu, poznato ko će se starati o njima
Stric je dobio i privremeno starateljstvo nad njima.
Najstarije dete se i dalje nalazi u Zagrebu, stabilno je, i očekuje ga hirurški zahvat u bolnici na Rebru.
Prikupljeno 320.000 dolara
Inače, za troje mališana sveštenika Nenada i njegove supruge Nedeljke Mitrić, koji su stradali u saobraćajnoj nesreći kod Broda, putem platforme “Gofundme” prikupljeno je oko 320.000 dolara od oko 4.100 donatora platforme.
- Sva prikupljena sredstva biće usmerena direktno za pomoć njihovoj deci, za lečenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima - stoji u objavi inicijatora Bojana Banovića, parohijskog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Svete Petke u Nešvilu, Tenesi.
Pomoć sa svih strana
Spremnost da pomognu pokazali su i mnogi građani Republike Srpske, BiH i regiona, koji su na različite načine pomogli mališanima. Prethodnih dana mediji su objavili i vest da će svakom od troje dece biti poklonjen i stan.
Tako su stanove deci obećali Milanko Balešević Biks iz Dervente, predsjednik SNSD Milorad Dodik i Nedeljko Elek, predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
U medijima su se pojavljivale i informacije da su podršku pružili i košarkaš Jusuf Nurkić, poznati ugostitelj Sejo Brajlović…
Nenad i Nedeljka poginuli su 2. aprila u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu Derventa – Brod u mjestu Novo Selo.
