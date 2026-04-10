Slušaj vest

Među drvnim sortimentima policija Republike Srpske pronašla je 38 migranata tokom kontrole i pretresa kamiona u mestu Draksenić, u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom, a tom prilikom je uhapšen državljanin Crne Gore, prenosi Klix.

Kako su istakli, reč je o 25 državljana Republike Kine, 12 državljana Turske i jednom državljaninu Iraka.

Državljanin Crne Gore osumnjičen je za krivično delo krijumčarenje ljudi.

Pronađeno 38 migranata tokom kontrole i pretresa kamiona u mestu Draksenić u Bosni i Hercegovini Foto: Pritnscreen

"Uhapšena osoba će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predata Tužilaštvu BiH na dalje postupanje, a o svemu navedenom obaveštena je i Služba za poslove sa strancima BiH", naveli su iz policije.