Oblačno vreme uz povremenu kišu i pljuskove bi moglo da potraje tokom cele naredne sedmice
PRLJAVA KIŠA STIŽE U BiH: Saharski pesak već u vazduhu, evo kada se očekuje
Republiku Srpsku i FBiH od ponedeljka, 13. aprila, očekuje prljava kiša usled prisustva čestica saharskog peska i prašine u vazduhu.
Kako je objavljeno na stranici BHMETEO, od ponedeljka se očekuje pretežno oblačno vreme uz povremenu kišu i pljuskove.
Takvo vreme bi moglo da potraje tokom cele naredne sedmice, a od utorka će biti i malo hladnije.
