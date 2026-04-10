Rasim Potoković (21) preminuo je nakon nesreće koja se dogodila 22.03.2026. godine u Janji, kao suvozač u automobilu.

„Avaz“ je u posedu snimka koji je vrlo uznemirujući, a o ovoj nesreći malo se u javnosti zna.

Prema „Avazovim“ nezvaničnim informacijama za volanom je bio njegov prijatelj Mahir Bačevac koji je navodno skoro položio vozački ispit.

Kako je prikazano na snimku, na vozilu je bila oznaka P.

Automobil u kojem se nalazio bio je potpuno uništen – prednji dio vozila smrskan, krov urušen, a unutrašnjost deformisana do neprepoznatljivosti.

Nakon ove nesreće vozač nije lišen slobode.