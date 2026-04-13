Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Brod i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

Na granicama sa EU u potpunosti implementira sistem za građane trećih zemalja, odnosno sistem će biti 24 sata aktivan, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.