Slušaj vest

Lider SNSD Milorad Dodik oglasio se o porazu stranke Fides mađarskog premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u toj zemlji.

- Viktor Orban nije rekao svoju zadnju reč u politici. Žao mi je što je izgubio, on je bio moj prijatelj i ostaje moj prijatelj. On je pokazao da mnoge laži koji su njemu prepisivali u smislu diktature, apsolutno izgubljene, jer je on priznao izbore i bez ikakvih ograničenja je izvršio tranziciju vlasti. Ostaje da sArađujemo - rekao je Dodik, prenosi RTRS.

On je dodao da će narod u Republici Srpskoj ostati veoma zahvalan Orbanu na onome što je učinio, pre svega, razumevajući poziciju RS.

- Uvek smo na neki način bili sami ovde, osim Srbije, Rusije, i imali smo neoliberalni svet protiv nas. Orban je bio tu glas razuma. Želim što pre da se vidim sa njim i da razgovaramo o tome kako ćemo dalje - rekao je Dodik.

Milorad Dodik i Željka Cvijanović u poseti mađarskom premijeru Viktoru Orbanu u Budimpešti

Komentarišući projekte Republike Srpske i Mađarske, Dodik je rekao da su svi dogovoreni sa vladom Viktora Orbana i da su u značajnom obimu već realizovani.