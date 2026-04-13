DODIK: VIKTOR ORBAN NIJE REKAO ZADNJU REČ U POLITICI "Žao mi je što je izgubio, on je bio moj prijatelj i ostaje moj prijatelj, Želim što pre da se vidimo"
Lider SNSD Milorad Dodik oglasio se o porazu stranke Fides mađarskog premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u toj zemlji.
- Viktor Orban nije rekao svoju zadnju reč u politici. Žao mi je što je izgubio, on je bio moj prijatelj i ostaje moj prijatelj. On je pokazao da mnoge laži koji su njemu prepisivali u smislu diktature, apsolutno izgubljene, jer je on priznao izbore i bez ikakvih ograničenja je izvršio tranziciju vlasti. Ostaje da sArađujemo - rekao je Dodik, prenosi RTRS.
On je dodao da će narod u Republici Srpskoj ostati veoma zahvalan Orbanu na onome što je učinio, pre svega, razumevajući poziciju RS.
- Uvek smo na neki način bili sami ovde, osim Srbije, Rusije, i imali smo neoliberalni svet protiv nas. Orban je bio tu glas razuma. Želim što pre da se vidim sa njim i da razgovaramo o tome kako ćemo dalje - rekao je Dodik.
Komentarišući projekte Republike Srpske i Mađarske, Dodik je rekao da su svi dogovoreni sa vladom Viktora Orbana i da su u značajnom obimu već realizovani.
- Ako dođe do prekida, to će biti jednostrani prekid sa mađarske strane. Mi sa naše strane idemo dalje ako to bude moguće, ako ne, bez toga smo živeli i prije pet, šest godina - zaključio je Dodik.
