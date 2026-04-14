NE ŽELI DA BUDU U ISTOJ PROSTORIJI

Zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac (SNSD) otkazao je učešće na današnjoj ceremoniji otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Mostaru zbog, kako je rekao, prisustva visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

"Ne želim da delim prostor sa čovekom koji je naneo ogromno političko zlo Republici Srpskoj (RS) i njenim institucijama kroz politički montiran proces protiv predsednika (Saveza nezavisnih socijaldemokrata) Milorada Dodika", napisao je Košarac na Instagramu.

On je ocenio da je Šmit dodatno kontaminirao političke odnose u BiH i "nikome ništa dobro nije doneo".

"Svi koji iole misle dobro BiH treba da insistiraju na njegovom odlasku, umesto što mu pružaju gostoprimstvo", istakao je Košarac.

Prema njegovim rečima, Sajam privrede u Mostaru je značajna manifestacija, koju Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na čijem je čelu, tradicionalno podržava.

"Zahvaljujem organizatorima na pozivu, ali rezolutno odbijam da budem u istom prostoru sa Šmitom", zaključio je Košarac.

Staša Košarac Foto: Marko Karović

Međunarodni sajam privrede u Mostaru, 27. po redu, danas je otvorila predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto, navodeći da je to jedan od najznačajnijih regionalnih privrednih događaja i da Mostar postaje "centar novih poslovnih ideja".

Krišto je naglasila da je sajam "generator poslovnih prilika, dokaz domaće konkurentnosti i spremnosti za nastupanje na tržištima drugih zemalja, koji otvara prostor da znanja naših ljudi plasiramo na nova tržišta".

"Na ovakav način šaljemo poruku da je BiH zemlja bogata prirodnim resursima, stabilnog poslovnog okruženja i zemlja u koju se isplati investirati. Naši potencijali - prirodni i ljudski prilika su da se pozicioniramo kako na regionalnom, tako i na evropskom i globalnom planu", kazala je ona, saopšteno je iz Saveta ministara BiH.

Prema njenim rečima, potresi na globalnim tržištima i inflatorni pritisci jesu trenutna realnost, ali mogu biti i prilika za konsolidaciju, pozvavši na saradnju svih privrednih i političkih aktera.

Kristijan Šmit Foto: Beta

Krišto se posebno zahvalila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću na, kako je navela, snažnoj podršci BiH, kako na privrednom, tako i na političkom planu.

Podsetila je na unutrašnju složenost BiH i njenog političkog sistema, naglasivši da je osiguranje ravnopravnosti tri konstitutivna naroda imperativ za napredak Bosne i Hercegovine.

"To je domaći zadatak svih političkih predstavnika u BiH, a u interesu opstanka, bezbednosti i evropske budućnosti BiH, kako bi se konačno dostigao i željeni stepen demokratije u BiH da hrvatski konstitutivni narod ima pravo na izbor svojih legitimnih političkih predstavnika u institucijama vlasti Ustavom namenjenih za zaštitu kolektivnih prava", kazala je Krišto.

Ocenila je da je to pretpostavka za stvaranje boljih uslova za život svakog pojedinca na prostoru BiH.