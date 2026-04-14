Slušaj vest

U prostorijama MUP Kantona Sarajevo danas su ispitani N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog ubistva Adnana Metanovića, zvanog Švabo, u sarajevskom naselju

Njegovo telo pronađeno je ispred zgrade, pa se prvobitno sumnjalo da je reč o samoubistvu skokom sa visine, da bi na kraju pripadnici MUP Bosne i Hercegovine utvrdili da je ipak reč o ubistvu.

Kako saznaje portal "Avaz", jedan od osumnjičenih za ubistvo otkrio je policiji kako je došao u Metanovićev stan zajedno sa drugom osumnjičenom osobom. Izjavio je da je ta osoba odmah počela da udara Metanovića rukama i nogama, kao i da je koristila metalne šipke i kašiku za cipele.

Pojasnio je da mu je naneo povrede po celom telu, a posebno ga je udarao po glavi. Tada je u stan, na poziv napadača, ušla i treća osumnjičena osoba, pa su ga onda njih dvojica zajedno tukli, dok je osoba koja je prva ušla u stan sve to snimala.

Jedva se kretao i pričao

Osumnjičeni je naveo da je Adnan bio toliko pretučen da se jedva kretao i jedva je govorio. Kao razlog za premlaćivanje naveo je to što mu je ubijeni, navodno, "namestio" da ga neko drugi prebije. Rekao je i da je osoba koja je sa njim ušla u stan kasnije otišla kući da se presvuče jer je bila potpuno krvava.