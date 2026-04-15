Slušaj vest

Neobična tuča dogodila se juče u Sarajevu, iz pravca Nedžarića prema centru grada popodne oko 16:40 časova, saznaje portal „Avaza“.

Vozač kombija, za sada nepoznat, nalazio se u srednjoj saobraćajnoj traci, i skrenuo je ulevo.

Tokom vožnje, suvozač izlazi iz kombija i prilazi automobilu, odmah udarajući nogom u retrovizor. Muškarac stavlja naočare na glavu i počinje više puta da udara nekoga u automobilu.

Za sada nije poznato kako se ovaj incident dogodio, niti je poznato da li je slučaj prijavljen policiji.

Napominjemo da je snimak uznemirujući.

Snimak možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

