SAOBRAĆAJNA NESREĆA
DETALJI TRAGEDIJE U KOTOR VAROŠU: Devojka sletela vozilom i usmrtila ženu na trotoaru
Slušaj vest
Žena A.S. (74) iz Kotor Varoša poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Ripište kada je udario automobil.
Kako saznaje ATV, za volanom automobila bila je 21-godišnja djevojka, koja je u vreme nesreće vozila mlađu sestru.
Prema nezvaničnim informacijama do tragedije je došlo kada je 21-godišnjakinja, iz nepoznatih razloga, izgubila kontrolu nad automobilom, skrenula s puta i udarila u A.S. koja se kretala trotoarom.
Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i policijski službenici PS Kotor Varoš.
Tužilaštvo je naložilo da se preduzmu sve istražne mere i radnje, kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok tragedije.
(Kurir.rs/ATV)
Reaguj
Komentariši