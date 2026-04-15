Žena A.S. (74) iz Kotor Varoša poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Ripište kada je udario automobil.

Kako saznaje ATV, za volanom automobila bila je 21-godišnja djevojka, koja je u vreme nesreće vozila mlađu sestru.

Prema nezvaničnim informacijama do tragedije je došlo kada je 21-godišnjakinja, iz nepoznatih razloga, izgubila kontrolu nad automobilom, skrenula s puta i udarila u A.S. koja se kretala trotoarom.

Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i policijski službenici PS Kotor Varoš.

Tužilaštvo je naložilo da se preduzmu sve istražne mere i radnje, kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok tragedije.

(Kurir.rs/ATV)

