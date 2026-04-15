Telo Alme Huskić (48), dugogodišnje novinarke Radio-televizije Zenica, pronađeno je danas, 15. aprila, u stanu u Zenici.

Njeno telo je pronađeno u stanu, a kako je rekla Lejla Ekinović, portparolka Uprave policije MUP-a ZDK, policijski službenici su izašli na lice mjesta odmah po prijavi, te su u toku istražne radnje.

- Na licu mesta je pronađeno telo ženske osobe H.A., rođene 1978. godine. Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka uviđajnih radnji i preduzimanja drugih potrebnih mera i radnji, moći ćemo da potvrdimo više informacija, uključujući i tačan uzrok smrti", kazala je Ekinović.

U RTV Zenica je bila zaposlena skoro trideset godina, gde je i prošla put od novinarke-saradnice do urednice.

Dugi niz godina bila je urednica Revijalnog programa Televizije Zenica, te članica Informativne redakcije, prenosi Zenica.blog.

Alma Huskić

Dugogodišnja karijera

Huskićeva je tokom dugogodišnje karijere, a pre stalnog angažmana na RTV Zenica, radila kao dopisnica dnevnog lista "Oslobođenje". Takođe je bila urednica omladinskog magazina "OM" u izdanju zeničkog UMCOR-a.

Završila je Opću gimnaziju u Zenici (1996. godine). Studirala je Pravo i na Odsjeku za kulturalne studije filozofskog fakulteta UNZE.

Dobitnica je Specijalnog priznanja UNICEF-a BiH 2016. godine u okviru konkursa "Mediji prijatelji dece", a Alma je bila poznata po radu na terenu, izveštavanju za dnevnik "Zenica Info", te vođenju i uređivanju različitih emisija, od informativnih do onih koje se bave kulturom i svakodnevnim životom građana Zenice.

Bila je dugogodišnja aktivistkinja i članica rukovodstva Organizacije za zaštitu mentalnog zdravlja "Lotos" Zenica, te članica Predsedništva Foruma građana Zenica i Upravnog odbora Udruženja za razvoj kreativnosti kod djece "Mali dizajneri".