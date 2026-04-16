Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da međunarodna zajednica mora hitno da reaguje i zatraži odgovornost nadležnih povodom upada migranata u srpsko selo Trubar kod Drvara.

Linta je ukazao na to da je upad migranata u to selo jedan od brojnih dokaza da su srpskim povratnicima u FBiH drastično ugrožena osnovna ljudska prava.

On je istakao da je neprihvatljivo da malobrojni srpski povratnici žive u strahu i neizvesnosti šta im se može desiti.

Linta je rekao da smatra da je jedan od ključnih problema što je dozvoljeno da u srpskom selu Lipa kod Bihaća bude otvoren migrantski centar.

"Ovde je očigledno jedna smišljena namera da bude formiran takav centar koji je uvek potencijalni izvor problema za srpske povratnike", istakao je Linta.

On je ukazao i na izostanak reakcije vlasti u FBiH prema organima Hrvatske koji na neprihvatljiv način vraćaju migrante sa svoje teritorije i što im se dozvoljava da rade šta hoće u povratničkim pograničnim srpski selima.

Miodrag Linta

Linta je istakao da bi trebalo da bude uvedena stalna kontrola na tom pograničnom području, a koja bi garantovala bezbednost malobrojnim srpskim povratnicima.

On je rekao da bi trebalo da se sprovodi puna kontrola kretanja migranata, kao i da se spreči da ih Hrvatska, ukoliko tamo pređu samovoljno, vraća u BiH bez dogovora sa organima vlasti FBiH, gde se nekontrolisano kreću i upadaju u srpska sela.

Linta je pozvao međunarodne organizacije u BiH da od vlasti u FBiH, ali i u Unsko-sanskom kantonu traže da srpskim povratnicima obezbede osnovna ljudska prava, pravo na bezbednost života i njihove imovine.

"Nadležni organi peru ruke da oni nisu krivi, iako je puna odgovornost na njima. Vlasti u FBiH, odnosno kantonalne vlasti, mirno gledaju šta rade migranti", naveo je Linta.

Dvadesetak srpskih povratnika u selu Trubar, tridesetak kilometara udaljenom od Drvara, Vaskrs je dočekalo u strahu i neizvesnosti, jer su migranti, posle neuspelog pokušaja prelaska granice sa Hrvatskom, provalili u lokalni Hram rođenja Presvete Bogorodice i opljačkali nekoliko povratničkih domaćinstava.