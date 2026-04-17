Urednicima portala Klix.ba javio se zabrinuti roditelj nakon nesreće koja se juče dogodila na dečijem igralištu u Brezi, kada je povređen njegov osmogodišnji sin.

Prema rečima roditelja, nesreća se dogodila oko 12 časova prilikom spuštanja niz tobogan, koji je, tvrdi, bio vidljivo oštećen. Tom prilikom je došlo do teške povrede prsta, a na mestu događaja ostali su tragovi krvi.

- Igralište je ograđeno upozoravajućom trakom tek nakon nesreće - rekao je roditelj u svom govoru.

Dijete je hitno prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica, gde su lekari razmatrali mogućnost amputacije povređenog prsta.

Nakon toga, dečak je poslat u Sarajevo, gde je trenutno na operaciji u pokušaju da mu se spase prst. Ishod postupka, kao i buduća funkcija prsta, trenutno su neizvesni.

Roditelj ističe da ovo nije nesreća, već posledica neodržavanja i neodgovornosti.

- Ovo nije samo nesreća, ovo je direktna posledica nemarnosti i neodgovornosti prema našim najmlađima - upozorava on.

Postavlja se i pitanje odgovornosti nadležnih, s obzirom na stanje opreme na dečijim igralištima.

- Kako je moguće da oprema na dečjem igralištu bude u ovakvom stanju, a da niko ne reaguje na vreme - pita roditelj, dodajući da ovakvi kvarovi ozbiljno ugrožavaju bezbednost dece.

Na kraju, pozvao je gradonačelnika i nadležne službe da hitno reaguju i izvrše detaljan pregled svih dečjih igrališta u Brezi.

- Neispravna oprema mora se odmah ukloniti ili zatvoriti, jer igrališta ne smeju biti mesta gde deca trpe teške i trajne povrede - rekao je on.

Operativni centar MUP-a ZDK potvrdio je da je u 11:45 časova Policijskoj stanici Breza prijavljeno da je maloletno lice povređeno na igralištu u ulici Alije Izetbegovića.

- O svemu navedenom je obavešten tužilac. Takođe, obaveštena je i opštinska inspekcija, a igralište je privremeno zatvoreno - rekli su nam iz MUP-a KS.