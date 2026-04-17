Telo voditeljke Alme Huskić pronađeno je 15. aprila 2026. godine u njenom stanu.

Dugogodišnja novinarka Radio-televizije Zenica preminula je u 48. godini, a danas, 17. aprila 2026. godine, završena je obdukcija.

Lejla Ekinović, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, za portal "Avaz" otkrila je da konstatovana prirodna smrt.

Šta znači umreti "prirodnom smrću"?

Kada se smrt pripiše "prirodnim uzrocima", šta ta fraza zapravo znači? Moguće je da mislite da se odnosi samo na starije osobe, a odgovor je mnogo složeniji nego što jednostavan, uobičajen izraz sugeriše.

Možda se čini da "prirodna smrt" ne znači mnogo, ali kada obdukcija pokaže da je smrt bila "prirodna", to zapravo znači da su isključeni spoljni uzroci. Osoba nije izvršila samoubistvo, nije ubijena od strane druge osobe, niti je umrla u nesreći poput saobraćajne nezgode ili predoziranja drogom.

- To je isključivo i u potpunosti posledica prirodnih uzroka, prirodnog procesa bolesti - infekcije, raka, srčanih bolesti, svega onoga što nas u nekom trenutku može odneti - rekao je za CNN dr Dejvid R. Fauler, predsednik Nacionalnog udruženja medicinskih ispitivača.

Potvrde o smrti gotovo uvek sadrže i dodatne detalje o tome šta je tačno dovelo do smrti, poput srčanih bolesti ili otkazivanja bubrega, čak i ako je to samo najbolja procena sudskog lekara ili patologa koji ispituje smrt.

- Kada medicinski istražitelj popunjava umrlicu, to je njegovo medicinsko mišljenje zasnovano na iskustvu i obuci. Vi ste kao sudija. Vrednujete dokaze i dolazite do zaključka šta je uzrok smrti, ali ste dužni da budete iskreni i navedete i druge faktore - rekao je dr David R. Fauler.

Međutim, to ne znači da nešto iz okoline ne može da pokrene prirodnu smrt.

- Ako se bavim sportom i doživim srčani udar ili lopatam sneg i dobijem srčani udar jer sam se preopteretio, to je prirodno - rekao je Fauler.

Ipak, ako takve aktivnosti izazovu smrt koja se inače možda ne bi dogodila, na primer, ako je lopatanje snega dovelo do hipotermije, to bi moglo da se smatra nesrećom.

Koliko su česte "prirodne smrti"?

Globalno gledano, većina smrti se smatra prirodnim. Tako je bilo pre jednog veka, a tako je i danas. Najčešći uzroci prirodne smrti su se promenili, od bolesti poput tuberkuloze, gripa i dijareje početkom 20. veka, do savremenih uzroka kao što su srčane bolesti i rak.

Kada medicinski istražitelj utvrdi da je smrt prirodna, on obično može da navede uzrok sa "razumnim stepenom medicinske sigurnosti", što je standard koji se traži. "Retko je da je prirodna smrt, a da su uzroci potpuno nepoznati".

Iako deluje da je prirodna smrt najjednostavniji zaključak života, to nije uvek tako.