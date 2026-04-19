Pripadnici policije austrijskog Klagenfurta uspeli su da reše niz serijskih provala u objekte lokalnih firmi, a osumnjičeni su dvojica državljana Bosne i Hercegovine.

Kako navode iz policije, reč je o ukupno devet upada u poslovne prostorije u Klagenfurtu. Glavni akteri ovih provala su dva državljanina Bosne i Hercegovine, starosti 35 i 37 godina.

Zanimljivo, ali njihove meta su prvenstveno bili aparati za kafu, koje su kasnije preprodavali u Sloveniji.

I dok je 37-godišnjak, stanovnik Klagenfurta, uhapšen nakon pretresa kuće i delimično priznao zločin, za njegovim saučesnikom se još uvek traga. On nema stalnu adresu u Austiriji.

Ukupna šteta se procenjuje na petocifreni iznos, stoji u saopštenju Odeljenja za krivične istrage policije u Klagenfurtu.

Kurir.rs/Nezavisne

