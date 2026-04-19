Slušaj vest

Građane Sarajeva potresao je zemljotres jačine 3,0 stepena Rihterove skale, koji je zabeležen u 18.53 časova.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa nalazio se oko 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.

Iako je bio umeren zemljotres, činjenica da je zabeležen na maloj dubini doprinela je tome da su ga stanovnici osetili intenzivnije nego što bi se očekivalo za ovu magnitudu. Mnogi građani su izjavili da ih je iznenadio kratak, ali primetan potres.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo prijavljenih povređenih niti materijalne štete. Nadležne službe nisu morale da intervenišu, a situacija se prati bez dodatnih problema.

Svedočanstva građana brzo su se pojavila na platformama za praćenje seizmičke aktivnosti, opisujući iskustvo kao "kratko, ali jako" i "dobro se treslo", posebno u područjima bližim epicentru.

Kurir.rs/Crna hronika

