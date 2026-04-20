Ministar za ljudska prava i izbeglice Sevlid Hurtić komentarisao je na Fejs TV odnose sa Hrvatskom, pitanje Trgovske gore, koju je nazvao "bosanskim Černobiljem", kao i sastanak sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

Njegov stav o pitanju Trgovske gore preneli su brojni hrvatski mediji.

Naime, govoreći o problemima između dve zemlje, uključujući i planove Hrvatske za odlaganje radioaktivnog otpada, Sevlid Hurtić (BH zeleni) je rekao da će uzvratiti paljenjem smeća iznad Dubrovnika celo leto.

- Znate šta sam predložio - da svi mi iz Bosne i Hercegovine plaćamo više i dole iznad Dubrovnika napravimo deponiju i tamo stavimo smeće. Onda bih u šestom mesecu voleo lepo da ga spalim i da ga pustim da gori celo leto i da Dubrovnik to oseti. To bih uradio bez razmišljanja, da Dubrovnik oseti ono što će ljudi u Krajini osetiti - rekao je gostujući kod Senada Hadžifejzovića na Fejs TV.

Hurtić se protivi izgradnji odlagališta za radioaktivni otpad

Hurtić je jedan od najglasnijih protivnika izgradnje deponije radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, odnosno na lokaciji Čerkezovac.

Radovi su već počeli, a vlasti BiH su angažovale konsultante da spreče izgradnju deponije jer smatraju da ona ugrožava životnu sredinu i vodu za piće.

Husrtić se prisetio i trenutka kada je otišao u Hrvatski sabor i otkrio šta je rekao sadašnjem predsedniku Hrvatske, Zoranu Milanoviću...

- Gospodine Milanoviću, kupio sam novo odelo, okupao se i naparfemisao. Došli smo da vidite da smo čist narod - rekao je Hurtić.

Uz to, osvrnuo se na raniju Milanovićevu izjavu gde je rekao da u Bosni i Hercegovini postoje problemi o kojima ne treba ćutati.