Državljanin Gruzije, N.T.(41) pravosnažno je osuđen u Vrhovnom sudu Republike Srpske na 10 godina zatvora za učešće u teškoj krađi dva miliona maraka od Banjalučanke J.Š. U ovom slučaju veće je odbilo kao neosnovanu žalbu odbrane na presudu.

Izmenjena odluka o nadoknadi štete



Međutim, delimično je uvažena žalba punomoćnika oštećene, pa je optuženi dužan da oštećenoj isplati 2.020 američkih dolara na ime povrata ukradenih stvari, dok je oštećena upućena da preostali deo štete tražene u imovinsko-pravnom zahtevu ostvaruje u parničnom postupku.

Naime, sud je po službenoj dužnosti, odlučujući o žalbi punomoćnika oštećene i branioca optuženog, ukinuo raniju odluku o vraćanju stečene imovinsko-pravne koristi.

Produžen mu pritvor



Njemu je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vreme koje je proveo u pritvoru, koji mu je nakon izricanja presude produžen. Prema tom rešenju pritvor može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne.

Gruzin je prvostepenom presudom osuđen da je počinio tešku krađu zajedno sa državljaninom Gruzije G.P. i još dva lica u maju prošle godine.

Međutim, sud je ovom prilikom utvrdio da nema dokaza da je optuženi krivično delo počinio u sastavu kriminalnog udruženja kojem je pripadalo više lica s jasno utvrđenim ulogama.

Kako je tipovana žena



Prema presudi, osuđeni je pre krađe pratio oštećenoj i menjao novac u menjačnici, koja je u vlasništvu njene ćerke. Navodi se da je utvrdio da ona svaki dan novac nosi kući vozeći se taksijem i da je sa G.P. i još dva lica dogovorio da počine krađu i da oštećenoj otmu novac.

Tako je, kako stoji u presudi, sa njemu poznatim licem prvo dogovorio da nabavci vozila "Seat Altea", "Passat" i "Audi" koja će biti korišćena za krađu i beg.

Kako se dalje navodi, krađa je počinjena 14. maja prošle godine kada su oko 16:08 časova u ulici Relje Krilatice na Laušu dva lica od oštećene otela torbe s novcem, dok ih je treće čekalo u autu s kojim su pobegli.

Prema presudi tog dana optuženi je pozvao G.P. i druga dva lica i javio da je oštećena s novcem krenula kući.

Oteli joj torbe pune novca



Oni su se potom "Seat Alteom" odvezli do kuće oštećene i iz vozila su izašla dva lica te joj prišla s leđa i otela torbe u kojima se nalazilo oko dva miliona KM i pobegli. Optuženi su nakon pljačke pobegli.

Kako je precizirano, u torbama koje su oteli bilo je otprilike: 60.000 američkih dolara, 11.000 kanadskih dolara, 4.000 australijskih dolara, potom 30.000 švedskih kruna, 415.000 evra, 518.000 konvertibilnih maraka, 210.000 švajcarskih franaka i 8.500 engleskih funti.

Nema dokaza o organizovanoj kriminalnoj grupi



Sud je prvostepenom presudom utvrdio da nisu dokazane optužbe Republičkog tužilaštva da je osuđeni u saradnji sa G.P., I.M. i K.N. i za sada više nepoznatih osoba dogovorio krađe novca od vlasnika menjačnica na području Srpske tokom 2024. godine.

Prema tužilaštvu njih je organizovao za sada nepoznati organizator koji je delio zadatke ostalim članovima i koordinisao njihove aktivnosti, a članovi kriminalne grupe pratili su aktivnosti menjačnica i vlasnika kao i zaposlenih čekajući pogodan trenutak za krađu.

Sud je ovaj deo isključio iz prvostepene presude jer za to nema dokaza.

Hapšenje u akciji "Iks"



Osuđeni je uhapšen u policijskoj akciji "Iks" nekoliko dana nakon pljačke dva miliona maraka u banjalučkom naselju Lauš i od tada se nalazi u pritvoru.

Otkriven je nakon opsežne istrage istražilaca i pronalaska telefona jednog od učesnika pljačke. Navodno je u tom telefonu pronađen plan pljački menjačnica koje su planirali Gruzini, kao i drugi detalji o njihovim aktivnostima.

Gruzin je nakon hapšenja policiji ispričao dodatne detalje o pljački. Policija je raspisala poternice za njih deset i oni još uvek nisu uhvaćeni. Iako su istražitelji brzo došli do informacija gde se kriju u Sarajevu, po dolasku patrole lopovi su pobegli.