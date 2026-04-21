Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da Repubika Srpska (RS) u principu nije protiv evropskog puta, ali jeste protiv nekih politika EU, dodavši da treba zaustaviti centralizaciju BiH i njenu unitarizaciju na evropskim projektima, kako se to do sada radilo.

"Oni nama isporučuju zahteve, koji su dalja unitarizacija BiH i stavljanje u ruke muslimanima u BiH ingerencija koje su na državnom nivou", kazao je Dodik na konferenciji za novinare, održanoj posle sastanka delegacija SNSD i Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) u Banjaluci.

Dodao je rekao da RS ima neutralan stav o članstvu BiH u NATO.

"Mi imamo neutralan stav, a HDZ BiH smatra da treba da budemo članica NATO", rekao je Dodik.

On je naveo da je na sastanku razgovarano u budžetu BiH, državnoj imovini, ali i saradnji te dve stranke koje su deo vlasti na državnom nivou.

"Imali smo opsežne i precizne razgovore koji su bitni za obe političke partije, pre svega aktuelno stanje u BiH i ono što je neophodno da uradimo", rekao je Dodik.

Foto: YouTube/ RTRS vijesti

Ocenio je da će SNSD i HDZ BiH na predstojećim opštim izborima u oktobru ostvariti odličan rezultat i nastaviti da, kako je naveo, kreiraju politike, koje će, uz uvažavanje ustavnog poretka BiH, pokušati da odgovori na evropske izazove.

Naglasio je da je među prioritetima donošenje budžeta BiH, na čemu trenutno radi Savet ministara, ističući da to pokazuje kako nema zastoja u radu institucija.

Govoreći o pitanju državne imovine, Dodik je ponovio da za RS "državna imovina ne postoji".

"RS je faktor dogovora i RS tu ima jasan stav. Državna imovina ne postoji", naveo je on.

Prema njegovim rečima, načinjen je i određeni napredak kada je reč o infrastrukturnim projektima, pojasnivši da je Vlada RS dala saglasnost za projekat Južna gasna interkonekcija, koja predviđa izgradnju gasovoda od Hrvatske prema Federaciji BiH.

"Mi ne zaustavljamo nikoga, ali ne očekujemo da i oni nas ne zaustavljaju", naveo je Dodik, navodeći protivljenje stranaka iz Federacije BiH o izgradnji aerodroma u Trebinju.

Govoreći o problemu finansiranja Javnog servisa BiH – BHRT-a, lider SNSD-a je rekao da je to "isključivo muslimanska televizija i zato ne treba da postoji".

"Ako može biti neka dogovorena, možda i može da postoji", kazao je Dodik.

Izneo je niz kritika na račun Centralne izborne komisije BiH (CIK), kojoj je osporio legitimitet, dodavši da je u BiH celi izborni proces uzurpiran, kao i da političkim partijama nije dato da dogovore uslove, već se oni nameću sa strane.

Prema njegovim rečima, uvođenje novih tehnologija u izborni proces je pritisak spolja, koji otvara sumnje na izborne manipulacije.